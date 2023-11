"Dall’Abruzzo alla Patagonia: racconto il viaggio di Yuri"

Nell’ambito della rassegna Cinema d’autore, stasera alle 21 al Cinepalace di Riccione, sarà proiettato il film Patagonia diretto da Simone Bozzelli. A introdurre la pellicola sarà l’attore Andrea Fuorto (classe 1998), protagonista del racconto che parte da un piccolo paese della costa abruzzese con il sogno della libertà. Un incontro inaspettato coinvolge Yuri in un viaggio di autodeterminazione, che però si trasformerà in un delirio di controllo e prigioni.

Che ruolo riveste in questa storia?

"Interpreto Yuri, un ragazzo cresciuto in una gabbia d’oro con le zie che l’hanno curato sempre come un bambino, mentre lui ha sempre sognato di essere libero e di girare il mondo. A una festa di compleanno conosce Agostino, interpretato dall’esordiente Augusto Mario Russi, animatore di feste, e s’innamora del suo modo di essere libero senza porsi troppe domande. Ne nasce una fascinazione, decide quindi di scappare con lui dall’Abruzzo e d’intraprendere il viaggio verso la Patagonia, terra di libertà, fuoco e desiderio".

A questo punto che succede?

"In questo viaggio ci sono premi e punizioni. Yuri prova sulla sua pelle cosa significa amare incondizionatamente. Il film racconta anche altro e cioè a che cosa porta l’amore, fino al punto di non riconoscere un amore tossico. Così Yuri passa dalla gabbia dorata delle zie a quella di questo ragazzo per il quale farebbe di tutto per sentirsi amato".

Da cosa è nato questo lungometraggio?

"Sicuramente dalla necessità del regista di raccontare la storia di formazione di un ragazzo, che alla fine è la sua. È un bellissimo lavoro del quale sono molto soddisfatto, spero che anche il pubblico ne possa godere". Questo è il suo terzo film, cos’altro prepara?

"Patagonia segue L’Arminuta di Giuseppe Bonito del 2021 e La prima regola di Massimiliano D’Epiro del 2022. La scorsa estate ho poi girato Zweitland (Seconda patria) e Gerri, uno sceneggiato poliziesco di Rai Fiction con Giuseppe Bonito. Entrambi usciranno nel 2024. Dalla prossima settimana sarò poi sul set di un nuovo film che andrà su piattaforma".

Da giovane attore che sogna?

"Con lo studio e con tanto impegno sto pian piano realizzando il mio desiderio, che è quello di fare questo mestiere. Spero di riuscire a vivere di arte, nello specifico di cinema, perché ne sono follemente innamorato fin da quand’ero piccolo. Spero di continuare a sognare ad occhi aperti".

Nives Concolino