Dall’Albania in Riviera per spacciare

Era arrivato dall’Albania con un visto turistico, fingendo di voler trascorrere nel nostro Paese un breve periodo di relax. In realtà, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si trattava solamente di un escamotage finalizzato ad avviare nel più breve tempo possibile un piccolo giro di spaccio di cocaina. La messa in scena escogitata da un albanese di 25 anni è stata però scoperta e smantellata dai carabinieri della stazione di Misano, che dopo una serie di pedinamenti hanno deciso di uscire allo scoperto. Giovedì scorso i militari dell’Arma hanno così intimato l’alt allo straniero, facendo scattare la perquisizione. Nelle sue tasche sono stati trovati alcuni grammi di ‘polvere bianca’. Un esame più approfondito ha quindi permesso ai carabinieri di rinvenire altre dosi di stupefacente, nascoste in questo caso in un vano ricavato all’interno del cruscotto della sua auto. Decisi ad andare fino in fondo, gli uomini dell’Arma hanno quindi passato al setaccio un deposito riconducibile al 25enne. Qui è arrivata la sorpresa, ovvero 105 grammi di cocaina accompagnati da materiale per il confezionamento delle dosi e da una somma in contanti. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che hanno inoltre fatto scattare le manette ai polsi dell’albanese, accusato di spaccio. Ieri mattina è così comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini per la direttissima. Il legale che lo assiste, l’avvocato Umberto De Gregorio, ha chiesto i termini a difesa. In attesa della prossima udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 25enne la misura cautelare della custodia in carcere. Sono in corso ora ulteriori accertamenti sulla rete di contatti che l’albanese aveva sviluppato dopo il suo arrivo in Italia e su possibili collegamenti con altre persone dedite al traffico di droga.