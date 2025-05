"Dall’anno prossimo faremo pagare la tassa di soggiorno ai turisti"

C’è ancora tanta strada da percorrere, per fare di Santarcangelo una vera destinazione turistica. Ma i numeri sono lì a testimoniare come, negli ultimi anni, il turismo all’ombra del Campanone sia cresciuto in maniera significativa, sia negli arrivi sia nelle presenze (i pernottamenti).

Cosa manca, a Santarcangelo, per il salto di qualità? "Partiamo dai dati – dice il sindaco Filippo Sacchetti, che ha la delega al turismo – Nel decennio 2014-2023 Santarcangelo registra un +185% di arrivi e un +198% di presenze, che riteniamo siano il massimo per la nostra attuale ricettività. L’obiettivo deve essere ora qualificare sempre più la nostra offerta ricettiva e ampliarla. Ecco perché abbiamo intrapreso un percorso che ci porti a diventare a tutti gli effetti una destinazione turistica. Lo stiamo facendo, grazie anche al sostegno finanziario di Destinazione Romagna, insieme ad agenzie specializzate del territorio".

Intanto continuano ad aprire a Santarcangelo nuovi b&b, affittacamere, case per turisti, mentre il numero di hotel è fermo da decenni. L’ospitalità diffusa è il modello che si vuole seguire nei prossimi anni? "Oltre all’ospitalità diffusa nella zona del centro storico, una vera bomboniera, la sfida di oggi e domani è ampliare la ricettività su tutto il territorio e in particolare alle zone agricole, dove il turismo può essere volano per una rigenerazione urbana di qualità. Penso agli agriturismi, ai bed&breakfatst e anche al glamping. Strutture che possano contribuire al presidio e alla valorizzazione della nostra anima green"

San Leo ha introdotto la tassa di soggiorno. Anche a Santarcangelo ragiona in questo senso: a che punto siamo? "È un obiettivo che abbiamo e che vogliamo inserire nel bilancio 2026". Non teme che applicare la tassa possa scoraggiare i turisti? "Ormai l’imposta di soggiorno è piuttosto diffusa. Non ricade sulle tasche dei cittadini e ci servirà proprio a sostenere i nostri obiettivi per il turismo, aiutandoci a qualificare e potenziare l’offerta turistica con azioni, promozioni e nuovi eventi".

Come nasce la scelta di creare un brand di destinazione turistica per Santarcangelo? "La brand identity che andremo a presentare venerdì alla Rocca Malatestiana, sarà una delle architravi del nostro progetto per il turismo. Nasce da un percorso preparatorio di condivisione con il territorio e andrà a tracciare le direttrici in cui si muoverà l’ospitalità a Santarcangelo".