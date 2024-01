Dall’arresto del boss turco ai tre assassini

L’inaugurazione del nuovo anno giudiziario tenutasi ieri alla Corte d’Appello di Bologna, è stata anche l’occasione per le Procure di fare il punto sulle maggiori attività, oltre che dei numeri, che hanno contraddistinto l’attività d’indagine nei rispettivi territori di competenza. Prima ancora dell’attività locale, Rimini è stata citata anche tra i casi di mediazione internazionale di cui si è occupata la Procura generale per la vicenda che ha interessato Baris Boyun, il turco arrestato il 3 agosto del 2022 dalla polizia di Rimini su ordine di cattura internazionale, con l’accusa di essere un esponente della mafia del suo Paese d’origine, e per cui la Corte di appello di Bologna aveva revocato tutte le misure cautelari ritenendo che non ci fossero le condizioni per accogliere la richiesta di consegna avanzata dalla Turchia.

Restringendo il campo all’attività nel territorio, la stessa Elisabetta Melotti, procuratore capo di Rimini, ha riferito che nel periodo in esame (1 luglio 2022 - 30 giugno 2023) si siano verificati tre omicidi, di cui due con il suicidio dell’assassino e uno, quello del vigile del fuoco Giuseppe Tucci, per cui il presunto killer si trova ora in carcere. Per quanto riguarda le indagini, la Procura ha segnalato l’onda lunga dell’operazione ’Free Credit’ con l’indagine che è proseguita per le posizioni che non erano state attinte da misure cautelari. Oltre a maxi sequestri di stupefacente da oltre 14 chili di cocaina e 8 chili di marijuana e hashish. Tra le criticità, la Procura ha segnalato la frequenza in tema di reati in tema di caporalato, reati contro il patrimonio (particolarmente rapine, che appaiono in crescita), reati contro la pubblica amministrazione, reati tributari e una significativa quota di reati in materia di reddito di cittadinanza.