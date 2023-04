Dall’arte alla pubblicità Tutti i casi di papà-balia

SEGUE DALLA PRIMA

(...) Passiamo alla pubblicità. E’ il caso della Samsung che agli inizi degli anni 2000 associava all’uomo-mamma che allattava il bambino, lo slogan: "Ci sono cose che un uomo non può avere". Per non parlare di quel brand di sartoria napoletana che ha deciso di avere come protagonista dei suoi cartelloni non la canonica mamma, ma un uomo, un modello. Il claim era: "Anche se non ho le tette, so allattare", con sottotitolo "Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta (e fin qui è una citazione di Groucho Marx), o forse...". E non appare troppo lontano il 1994 quando Arnold Schwarzenegger al cinema indossava i panni dell’uomo incinto nella commedia Junior. Nessuno lo prese troppo sul serio, eppure. E che dire di quell’apparecchio creato apposta per le coppie gay che desiderano allattare il proprio bambino. Lo si può acquistare online. Una sorta di gilet nero dal quale spuntano due tettarelle di biberon di colore bianco e dall’aspetto robotico. Un oggetto che ha creato polemiche e discussioni a non finire. Questo perché la sessualità ancora oggi (la vicenda del questionario a luci rosse al liceo Serpieri di Rimini ne è una conferma) crea angosce, paure e smarrimenti. Nonostante la storia abbia dimostrato che ad esempio, siano stati riscontrati casi di uomini in grado di allattare senza il ricorso a cure ormonali. La più antica notizia in questo senso viene dal Talmud (uno dei testi sacri dell’ebraismo) dove si racconta l’episodio di un uomo che, rimasto vedovo, e non potendo pagare una nutrice per far crecere il figlio, si vide gonfiare le mammelle da cui poi sgorgò il latte.

Carlo Cavriani