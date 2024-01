Dall’assoconsumatori cinque semplici regole per non farsi ingannare

Gli sconti post natalizi sul Titano sono già scattati. "Ma attenzione: le brutte sorprese sono sempre in agguato", ricorda l’Asdico, associazione difesa consumatori. Che ha stilato cinque semplici regole per orientarsi nel mercato dei saldi, che durerà fino al primo marzo. "Privilegiare i negozi conosciuti dove vi è maggiore certezza di acquistare articoli in saldo e non fondi di magazzino – ecco la prima regola fornita da Asdico – Diffidare dei negozi che espongono articoli a prezzi scontati accanto ad altri a prezzo normale, indicando genericamente uno sconto. La legge impone di tenere separati gli uni dagli altri. Confrontare i prezzi di più negozi per decidere se si tratta veramente di un buon affare. Diffidare dei capi in saldo ove siano disponibili tutte le taglie. Diffidare dei saldi organizzati da società specializzate: portano nel negozio, merce, commessi, cartelli pubblicitari. Non si tratta di ’veri’ saldi, ma di fondi magazzino".