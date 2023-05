Dall’attore di ’Robocop’ a ’Ritorno al futuro’: il mondo della fantascienza si prepara a un weekend ricco di appuntamenti con i fan di Star Trek

Gli appassionati di fantascienza fatto rotta sul Palacongressi di Bellaria, dove da domani a domenica si terrà la Starcon, la convention dei fan di Star Trek. L’evento dedicato al mondo della fantascienza, della scienza e dei giochi avrà come ospiti d’onore Peter Weller (attore di Robocop e altri film di successo), e ancora Richard Brake, Riky Dean Logan, Maurizio Manzieri, Paolo Attivissimo, Angela Avino, Claude Francis Dozière. Da Robocop al Trono di Spade, passando per Ritorno al futuro e il dietro le quinte delle produzioni di fantascienza, nelle giornate della manifestazione ci sarà la possibilità, tra le altre cose, di conoscere ancora meglio i Klingon, una delle razze più note di Star Trek e della fantascienza in generale: ci saranno perfino lezioni sull’uso della Bat’leth, la tanto temuta arma dei guerrieri. Spazio poi a concorsi di fantamodellismo e trivia, giochi di ruolo, di comitato e da tavolo, escape room e la possibilità di partecipare alla grande sfida serale in programma domani, tra quiz, prove pratiche e di astuzia. Sabato e domenica si terranno gli incontri con gli ospiti d’onore e la tradizionale e colorata sfilata dei costumi. Sabato sera, inoltre, saranno consegnati i premi delle sfide giocate sia in Starcon sia durante l’anno nei vari tornei che si dipanano tra una convention e l’altra. Sarà inoltre consegnato il premio Alberto Lisiero e il fondatore del club sarà ricordato con vari filmati nel decennale della sua scomparsa.