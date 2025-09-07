Dalle bollette ai libri: caro autunno. Stangata da 2.600 euro in arrivo

Scendono i prezzi dei beni energetici. Una bella notizia, verrebbe da dire, ma una beffa per i riminesi che in autunno si troveranno a fare i conti con una vera e propria stangata sui bilanci famigliari. A fare i conto è stata Federconsumatori che ha stimato in 2.581,40 euro la mazzata che le famiglie dovranno incassare con l’avvio dell’autunno. Alla cifra ci si arriva sommando: "Le bollette acqua, luce, gas telefonia 1.120 euro (+2,4%), la Tari 182,90 euro (+0.3%), i costi di libri e il materiale scolastico, 995,90 euro (+4,3%), le spese per la salute, visto che molti rimandano al rientro dalle vacanze l’appuntamento con visite e accertamenti, valore medio 281,90 euro".

Le spese si accumulano, mentre gli stipendi restano i medesimi. In ambito ‘salute’ per l’associazione "l’aumento dei costi si aggira sull’1,5%, unito a tempi di attesa per ottenere visite ed esami presso la sanità pubblica, il che si traduce spesso in una progressiva rinuncia alle cure".

Queste somme si vanno ad aggiungere a quelle già sostenute fino ad oggi in altri settori, per i quali le buone notizie semplicemente non arrivano. "Dobbiamo infatti aggiungere – riprende Federconsumatori – i rincari sul fronte dell’alimentazione, versante sul quale le famiglie continuano ad operare tagli e rinunce, a causa dell’accelerazione dei prezzi avvenuta soprattutto negli ultimi mesi. Nell’autunno, gli ulteriori rialzi faranno lievitare la spesa per tale voce a 1.750 euro (+ 5,4%). Si aggiungono anche maggiori spese per i costi dei condomini 465 euro, che quest’anno registrano un rincaro del +3,3%".

Paradossalmente viene in aiuto il conto che si paga al distributore. "Sul fronte dei carburanti, rispetto ai picchi degli scorsi anni, si segnala una diminuzione di 508,50 euro (-5,6%)". Il riassunto di questa sequela di numeri si traduce in famiglie che nonostante rinunce e tagli non riescono a stare al passo con una vita sempre più cara. Tant’è che l’amara ironia di Federconsumatori sul "rientro dalle vacanze, per chi se le è potute permettere" assume carattere di triste constatazione sul potere di acquisto delle famiglie.

