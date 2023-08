Dalle cavallette al Bambi imbufalito

Carlo Andrea Barnabè

Puntuale come il trenino al cenone di Ferragosto arriva il bestiario dell’estate. Con la cavalletta regina indiscussa della spiaggia riminese. Tanto da oscurare, non solo metaforicamente, Paola Chiara e compagnia cantante. Un gradino sotto fanno capolino i "gufi" del sindaco di Rimini che, rispolverando un grande classico del renzismo, ha voluto così rendere omaggio ai detrattori del modello turistico. E come non citare il capriolo riccionese, la versione cattivista di Bambi, che da giorni aggredisce i viandanti nel parco. Quasi estinte le ‘salamandre’ della sabbia: meno turisti, meno borse da razziare. Per i coccodrilli, con annesse lacrime, aspettiamo la fine dell’estate.