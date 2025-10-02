Dalle ceneri della colonia Reggiana nasce un nuovo studentato a Igea

di Rita CelliIn arrivo un nuovo studentato universitario al posto della vecchia colonia Reggiana a Igea Marina. Nel piano delle riqualificazioni delle ex colonie di Igea Marina, i privati, già in procinto di partire con la realizzazione di abitazioni e condhotel nelle aree dell’ex Hotel Gelso e dell’ex colonia Neri, sono partiti in questi giorni, con i lavori alla ex colonia Reggiana.

"Sarà un intervento di grande impatto – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – Come Comune siamo coinvolti solo sulla parte della pratica edilizia, l’iter da parte nostra va avanti in modo spedito. Visto che la cooperativa sociale Onlus è riuscita a ottenere fondi con il Pnrr, ci saranno scadenze precise da rispettare e tutto è in linea. Dove oggi ci sono spazi trascurati domani ci saranno infrastrutture utili alla comunità e nuovi luoghi di socialità", conclude il sindaco di Bellaria Igea Marina.

I primi lavori di abbattimento e pulizia delle aree esterne e interne sono già partiti. In questi giorni si vede un grande movimento di mezzi e uomini in azione. Il nuovo studentato sarà accreditato con il campus universitario di Rimini e garantirà ben 140 posti, ampi spazi in comune e aree esterne. Una grande operazione di riqualificazione che sembra riesca a chiudersi entro primavera 2026, per esser già operativi dal periodo estivo e autunnale.

Sul futuro dell’altra area di proprietà, ex hotel Gelso e ex colonia Neri, a maggio l’assessore all’urbanistica e alla mobilità, Nicola Missiani, aveva annunciato la partenza anche di questo cantiere entro l’autunno. Al momento per il progetto si va avanti solo sull’iter burocratico.

"L’ingresso alla città dalla zona sud non sarà più uguale a prima – commenta l’assessore Missiani – Facciamo un plauso a chi ha il coraggio di investire e offrire alla città spazi, parcheggi e strade". Proprio sulla riqualificazione della ex colonia Neri, infatti, l’intervento porterà in dote a Igea Marina 70 nuovi parcheggi e una nuova piazza affacciata su viale Pinzon. "In questo modo restituiremo valore a un’area dimenticata – conclude l’assessore comunale Missiani – Non si tratta solo di costruire ma di restituire spazi pubblici alla comunità. Una grande azione di rigenerazione urbana che non vediamo l’ora venga ampliata ancora di più da parte di altri privati su altre aree in zona ex colonie".