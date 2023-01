Dalle disco a Pascucci L’ultimo giro di Felici

Dolore e commozione a Riccione per la scomparsa del 59enne Enzo Felici, ‘Mango’ per gli amici, molto noto in città per le attività svolte in locali da ballo e aziende. Felici si è spento ieri mattina, dopo aver lottato a lungo contro un male incurabile. Lascia la moglie Eveline e i figli Elisa, Lorenzo e Mattia. Persona molto generosa, socievole, dotata di senso imprenditoriale, Felici in ogni luogo di lavoro aveva imbastito tantissime amicizie. Lo dimostrano le centinaia di messaggi di cordoglio che da ieri mattina invadono vari gruppi social, il suo profilo e quello della moglie.

Felici da giovane aveva lavorato al ‘Cellophane’ di Miramare, prima come cameriere poi come barman. Era stato al ‘Byblos’, come uomo di fiducia del vecchio proprietario Aldo Gennari, che gli affidava i clienti più importanti. Tra le sue attività, va segnalata anche la gestione del bar Vela Caffè in viale Castrocaro in società con Luca Bugli. Poi una ventina di anni fa, Felici fa il suo ingresso nelle schiere dei dipendenti di Pascucci, azienda del caffè che l’aveva impegnato in vari progetti per le sue capacità e per la sua importante esperienza. Era uno dei responsabili addetti allo sviluppo, per cui seguiva gli allestimenti e l’organizzazione delle fiere anche internazionali e tutta la rete vendita. Godeva di grande stima da parte di Mario Pascucci, rimastogli vicino fino all’ultimo giorno. "Eri colonna. Eri risate. Eri dinamite. Solo Dio sa quanto ci mancherai. Ciao Enzo", si legge sulla pagina Facebook dell’azienda. Affonda il ricordo negli anni Settanta Fabio Franchini, già comandante della Polizia municipale di Riccione: "Era Mango anche per me, liceale dello scientifico Volta. Fra la terza e la quarta ora veniva a bere un caffè al Bar Vela. Mi dispiace davvero tanto". Poi un caleidoscopio di ricordi dell’imprenditore Gabriele Maestri: "Dai drink al Cellophane, fino alle scorribande alla IV Novembre. Il ricordo a un’ora dalle mie nozze, quando con lui attaccavamo gli ultimi fili elettrici del mio primo nido. Poi il matrimonio e il su e giù per i campi a fare foto in bianco e nero, infine la mia prima e ultima corrida politica dove abbiamo lavorato insieme". Lo ricorda come "uomo schietto e sincero, con valori e ideali forti", l’ex assessore Luigi Santi. Infinine Francesco DibaDeejay Di Bella: "Era una persona squisita, a modo, negli anni Ottanta al Cellophane abbiamo vissuto dei bei momenti insieme".

Il funerale di Felici si svolgerà domani alle 15 in forma civile, con partenza dall’obitorio dell’ospedale Ceccarini per raggiungere il nuovo cimitero di Riccione. Un ultimo gesto di solidarietà vuole ricordare l’uomo generoso, per l’occasione l’invito è quello di non offrire fiori ma un contributo al Centro21.

Nives Concolino