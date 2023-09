Dalle piste ciclopedonali al trasporto pubblico. Oltre 150 alunni vanno a scuola di viabilità

A scuola di viabilità. Circa 150 alunni della scuola elementare Colombo e della primaria di Misano Monte hanno partecipato a due incontri organizzati nell’ambito della Settimana europea della mobilità. Un’occasione per sensibilizzare i bambini sui principali temi della mobilità sostenibile, in particolare sulle questioni legate alla qualità dell’aria e al consumo energetico. Spiegano dla municipio che sono state illustrate le principali azioni "che si possono quotidianamente adottare per il risparmio energetico e il contenimento delle emissioni". L’assessore all’ambiente Nicola Schivardi ha spiegato le strategie adottate dal Comune in questa direzione, come l’istituzione del trasporto a chiamata e il potenziamento del trasporto pubblico, la realizzazione delle piste ciclopedonali ed il Pedibus.