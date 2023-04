Dalle rosole 3.500 euro per rifare il tendone accanto alla chiesa

Ha fruttato circa 3.500 euro lo stand delle rosole che il comitato d’area dei commercianti di Riccione Paese ha messo a disposizione della parrocchia di San Martino per sostenere la spesa del nuovo tendone, accanto alla chiesa. Il vecchio era stato distrutto dalla grandinata dello scorso agosto. All’opera un nugolo di volontari che, coordinati da Gilberto Cherio, ha cucinato 115 chili di rosole per 865 cassoni, ultimati sabato, primo giorno di ‘Io tu e … le rosole’. Iniziativa che, come conferma la presidente del comitato Vilma Volpetti, ha registrato "un ottimo successo con migliaia di presenze". La nuova tensostruttura, che ha un costo molto più elevato, dovrebbe essere installata in novanta giorni. Come conferma il parroco don Alessio Alasia, sarà montata da una nuova ditta, la vecchia è fallita. Per affrontare i costi si spera nel buon cuore dei riccionesi. Per il resto l’evento organizzato in occasione della festa del Beato Alessio, durante la messa solenne delle 10,30, ha visto pure la partecipazione delle autorità civili e militari. La sindaca Daniela Angelini con parte della giunta ha anche fatto merenda coi ragazzi. Graditissima l’iniziativa ‘Vivi la magia di Disneyland’.

Nives Concolino