Dalle uova ai vigneti. La ‘Fratelli Piva’ brinda

È un colosso dell’avicoltura, ora vuole anche brindare. E intende farlo con del buon vino, frutto maturo delle uve de suoi vignetii. L’azienda agricola F.lli Piva, a Villa Verucchio, è pronta per la vendemmia 2023, e guarda con estremo interesse ai suoi 36 ettari di viti sparsi tra la Tenuta Amalia e via Cagnona. Nata nel 1991, la F.lli Piva vede al timone i tre fratelli Loretta, Fabio e Fabrizio, conta diversi capannoni tra Villa Verucchio, Secchiano e dintorni per un totale di 170.000 galline e una produzione di uova sempre in aumento che – grazie a una ventina di dipendenti – rifornisce in pratica tutta Italia, da mense a supermercati di ogni tipo. Merito anche di sistemi automatizzati, ma soprattutto della passione per questo mondo dei titolari. Nel 2020 si è presentata l’occasione di acquisire 30 ettari di terreno dalla vicina Tenuta Amalia, la storica dimora della cantante Gea della Garisenda (moglie di Teresio Borsalino, noto in tutto il mondo per i suoi cappelli), dove ha lasciato artistica traccia di sé il famoso pittore e illustratore Marcello Dudovich. I Piva hanno colto la palla al balzo, e hanno aggiunto i vigneti della Tenuta a quelli già in loro possesso. Totale: 36 ettari di terreno tutto vocato a vite. "Siamo una famiglia di campagna e della campagna di Villa Verucchio – ammette Fabio – amiamo la terra e i suoi prodotti. Abbiamo sempre prodotto uva dapprima per un fabbisogno familiare dal 2000, poi nel 2009 aumentando terreni e produzione. Con l’acquisto dei vigneti di Tenuta Amalia questa grande passione sta assumendo un’altra dimensione". I Piva hanno puntato tutto sul biologico e sulla riqualificazione dei vitigni: dei 36 ettari, 23 sono in produzione e 13 in rinnovamento. "Vigneti di Chardonnay, Rebola e Sauvignon biologico – dice il perito agrario dell’azienda, Luca Molinari – con attenzione alla gestione ambientale".

La vendemmia 2023 intanto sta per terminare. "Le piogge hanno giovato alle viti" rilancia Fabio Piva. Considerando il percorso di rinnovamento dei vigneti iniziato tre anni fa, la produzione è ridotta, "rispetto ad un’annata normale a causa del meteo pazzo si prevede un 20% in meno – prosegue Molinari – ma possiamo esultare per uve di ottima qualità, con un buon grado e buone caratteristiche organolettiche". E questo nonostante il mal dell’esca della vite, che causa una moria di piante, "tra il 15 e il 20%" ipotizza Molinari. Tutta l’uva raccolta sarà conferita a Modigliana e Brisighella, "case" del vino biologico. Ancora niente vino targato F.lli Piva, ma tanta buona uva. E chissà che in futuro non si brindi anche in via Cagnona.

