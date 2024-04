Dalle vetrine buie alla lotta ai bazar. Tutti i buchi neri del commercio

Per il commercio a Riccione si profila un giro di boa, che va verso la riqualificazione dei maggiori assi commerciali, a partire da viale Ceccarini. Lo si farà con un regolamento che le maggiori categorie economiche hanno richiesto in modo unitario, presentando all’amministrazione comunale un documento che in una decina di punti offre suggerimenti su come ridare smalto allo shopping. Tra le proposte, quella di recuperare gli assi commerciali degradati o in sofferenza, premiando con incentivi chi si atterrà al regolamento e penalizzando chi non lo rispetta. Per mettere a fuoco le azioni da adottare, ogni secondo mercoledì del mese i rappresentati delle associazioni si riuniranno con gli amministratori comunali. Il lavoro non sarà semplice. Si dovrà elaborare un regolamento che non sia impugnabile da bazar, negozi di telefonia, Compro oro e così via. Se n’è parlato ieri al Palazzo del Turismo, dove si è tenuto il convegno su "Commercio: un’economia in trasformazione", al quale hanno partecipato soprattutto gli operatori del centro. Un’occasione per tirare le somme sull’indagine che Fabio De Ponti ha effettuato in cinque assi commerciali della zona turistica e a Riccione Paese, lavoro che ha interessato 1.074 tra negozi e pubblici esercizi dei quali un 40 per cento risultato incoerente con quello che dovrebbe essere lo shopping riccionese.

Sono 150 le vetrine buie. Non sono esaltanti le foto mostrate ieri alla platea, che mettono in risalto i nei del ‘salotto’ e dintorni, anche se esistono comunque delle eccellenze. Il documento sottoscritto dai presidenti di Federalberghi, Cooperativa bagnini, Coop Bagnini Adriatica, Cna, Confesercenti, Confartigianato imprese Rimini e Confcommercio, tra le tante cose, propone di coprire le serrande abbassate o le vetrine vuote con pannelli o pellicole per assicurare il decoro. Nei casi in cui è invece possibile, si chiede di impiegare i locali sfitti come spazi espositivi, soluzione che li renderebbe attrattivi anche nell’ottica del reinserimento nel circuito commerciale. In questi casi dovrebbe essere prevista una riduzione dei tributi locali. Si propone anche di fare un’analisi sui parcheggi vicini agli assi commerciali con presenza di negozi di vicinato, per trasformare parte delle strisce blu in sosta gratuita temporanea.

Nives Concolino