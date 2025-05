Dalle vigne al mare, la capitale del sì: "Sposarsi qui? Un sogno da Fellini"

Rimini capitale dei matrimoni. Dalle colline al mare, per il giorno più importante della propria vita sempre più coppie scelgono la città di Fellini come location delle nozze. E con la wedding planner Elena Di Placido, organizzare un matrimonio e vivere un’esperienza unica non è mai stato così semplice.

Di Placido, come ha iniziato a fare questo lavoro? "Mi sono sempre occupata di accoglienza e ospitalità negli hotel,ma dopo il Covid ho deciso di fare il grande salto e mi sono tuffata nel mondo dei matrimoni, aprendo il mio studio a Rimini l’anno scorso"

In che modo lavora? "Ho la fortuna di avere al mio fianco un team composto da professionisti che collaborano insieme a me per rendere il giorno delle nozze sempre più unico. Gli sposi si rivolgono a noi per un matrimonio personalizzato, sia da fuori regione, ma anche dall’estero. La mia prima proposta sulla location è sempre la provincia di Rimini e devo dire che è molto apprezzata"

Da dove vengono i clienti? "Dall’America, ma anche Corea del Sud e Svezia, poi ci sono gli italiani che da Sicilia, Puglia, Piemonte e altri luoghi scelgono Rimini. In questi casi oltre alle nozze si organizza una vera e propria esperienza lunga più giorni con una party di benvenuto, eventi e una festa finale"

Quali sono le location riminesi preferite? "Mi viene in mente San Leo, San Patrignano, villa Des Vergers, poi i castelli e le vigne, ma anche San Giuliano e il centro di Rimini. Ricordo che ad un matrimonio organizzammo un trenino turistico per mostrare agli invitati il borgo e il centro storico riminese"

Qual è il segreto per un matrimonio perfetto? "Curare gli ospiti e metterli al centro. Io sono sempre la prima ad arrivare il giorno del matrimonio e l’ultima ad andarmene perchè mi preoccupo che ogni cosa fili liscia secondo programma".

Quanti matrimoni organizza in un anno? "Circa una decina, la maggio parte sono in giugno e settembre. Ognuno di essi richiede circa un anno di lavoro perchè è sempre personalizzato nei minimi dettagli".

Rimini ha qualcosa da invidiare a location come la Toscana o il lago di Como? "Assolutamente no. Non capisco come mai qui non esistano realtà come la mia in cui non si organizzano matrimoni, ma vere e proprie esperienze. A Rimini abbiamo il mare, ma anche le vallate, le vigne e tutto quello di cui c’è bisogno per un matrimonio da favola"

Federico Tommasini