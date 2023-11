Dalle vigne di San Patrignano i prodotti per la bellezza

Con i resti delle vinacce si ottengono ingredienti per confezionare creme cosmetiche. Nasce così un rapporto tra la comunità di San Patrignano e Tigotà, ce ha portato alla presentazione della nuova linea Delìdea Bio Cosmetics, prodotti per la bellezza e la cura della persona a base di vite rossa e resveratrolo: elementi preziosi dall’elevato potere antiossidante. La vigna di San Patrignano, da dove tutto ha avuto origine, riveste un ruolo centrale nella selezione della qualità degli ingredienti. Negli anni la cura con cui è stata cresciuta ha consentito di potenziare le caratteristiche del suolo, e quindi della pianta, attraverso diverse attività agronomiche e con l’ausilio di principi attivi naturali. Raccolti i frutti, durante la svinatura le vinacce vengono separate senza l’uso di pompe, e vengono poi passate alla pressa per non stressarle. In questo modo possono essere riutilizzate per estrarne la preziosa sostanza del resveratrolo. "La collaborazione tra Tigotà e San Patrignano nasce da un concetto condiviso fondamentale: il senso di appartenenza, di Comunità. L’importanza di sentirsi parte di un tutto, avendo percezione del proprio valore in un dato contesto. Da sempre impegnata in azioni concrete di responsabilità sociale d’impresa, Tigotà crede nell’importanza di creare un ambiente dove l’individuo venga valorizzato come persona e dove possa esprimere il proprio talento".