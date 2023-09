Dalle visite romane all’aperitour dedicato a Fellini

Proseguono le passeggiate culturali tra monumenti in compagnia di guide esperte. Da non perdere la visita alla Rimini sotterranea, organizzata dai musei comunali, tutti i sabati di settembre, che offre l’opportunità di visitare, oltre al complesso archeologico della Domus del Chirurgo, anche l’area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del nuovo teatro, che, invece, apre le sue porte la domenica mattina, per far scoprire la storia del teatro ottocentesco progettato da Luigi Poletti. Domani si può andare alla scoperta del Museo Fellini in un percorso immersivo nelle sale di Castel Sismondo. Nel periodo autunnale, la visita sarà ripetuta ogni prima domenica del mese alle 11.

Oggi sarà l’ultima opportunità per partecipare all’Aperitour felliniano. opo aver visitato Castel Sismondo, sede del Fellini Museum, e essere andati alla scoperta dei luoghi più amati dal Maestro, si potrà gustare insieme un aperitivo per celebrare il regista. In settembre al giovedì, si potrà comunque sempre prenotare il Fellini Bike Tour alla scoperta della Rimini Felliniana in sella a una bicicletta oppure fare una passeggiata con Viva Federico!, alla ricerca dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole.