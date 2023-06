Dalle webcam alle rubriche sui social Video e post virali per raccontare il meteo

Webcam e post quotidiani sui social. Con il passare degli anni è cresciuto il numero di bagnini che danno il buongiorno ai propri clienti e a chi li segue sui social attraverso le proprie pagine.

La rubrica di Fausto Ravaglia, bagnino della zona Marano a Riccione è ormai una garanzia: ‘Il buongiorno si vede dal bagnino’. Le previsioni su Radio Deejay di Enrico sono una certezza storica. Con il passare degli anni si è passati dalle webcam, che mostrano in diretta che tempo fa offrendo un servizio ai clienti, alle rubriche social.

Facebook abbonda di immagini di tramonti, albe ed anche di acqua cristallina usate come ‘prove’ per contrastare chi parla di piogge quando c’è il sole, e di bagni vietati quando il mare romagnolo è tra i più controllati dell’intero Paese. Fatti e non previsioni potrebbe essere il motto di molti operatori di spiaggia.