Dall’impiantistica sportiva alle manutenzioni stradali, dal potenziamento dei servizi diffusi al verde: è corposo e articolato il programma di interventi che nel 2024 interesserà i diversi quartieri della città, con l’obiettivo di aumentare la qualità urbana dei centri abitati a monte della Statale 16, così come a nord e sul della città.

Nei prossimi mesi compierà un ulteriore passo avanti il processo di decentramento dei servizi per il cittadino. Dopo l’apertura la scorsa primavera della sede decentrata territoriale del Villaggio primo maggio in via Bidente, nel 2024 si proseguirà con il potenziamento delle sedi di Corpolò, Miramare e Viserba. L’Amministrazione ha messo a bilancio oltre un milione di euro per l’acquisto di due nuovi immobili: il primo a Corpolò in Piazza Dei Bizzocchi, all’angolo tra via Zaccagnini e via Caduti del Soccorso Aereo, che ospiterà il distaccamento della Polizia Locale e la delegazione anagrafica. Il secondo a Miramare in Piazza Decio Raggi, di fronte all’attuale sede decentrata dell’anagrafe e della Polizia Locale: nei locali riqualificati e più accessibili si sposteranno gli uffici dell’anagrafe che sono operativi già da tempo nello stabile di fronte, liberando spazio nell’attuale sede per gli altri servizi già attivi. Numerosi i lavori che riguardando l’impiantistica sportiva di quartiere: dal campo di calcetto di San Vito al nuovo campo da calcio di Miramare, intervento da 500mila euro, che sarà avviato la prossima estate. "Continuiamo a mantenere alta l’attenzione sulle aree urbane più decentrate, con l’obiettivo di aumentarne l’accessibilità, la vivibilità e portando maggiori servizi, in modo da portare le funzioni nella comunità – sottolinea l’assessore Mattia Morolli (foto) – Un lavoro frutto di una pianificazione capillare, che si nutre anche dell’ascolto e del confronto coi cittadini".