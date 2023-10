Dall’Italia 1.440 dosi sul Titano

Sono stati consegnati ieri mattina, al Centro farmaceutico dell’Istituto per la sicurezza sociale, i nuovi vaccini anti-Covid. Si tratta di una prima fornitura di 1.440 dosi, provenienti dall’Hub nazionale vaccini di Pratica di Mare, "di vaccini PfizerBionTech a mRna di ultima generazione, specifici contro le nuove varianti del virus Sars-Cov-2 in circolazione". Per ricevere la vaccinazione anti-Covid è necessario prenotarsi tramite il Cup, contattando il numero 0549-994889, oppure su internet dalla home page del sito Iss (www.iss.sm). È possibile ricevere la vaccinazione anti-Covid anche in contemporanea a quella antinfluenzale, "ma è sempre necessario – ricordano dall’Iss – prima contattare il Cup anche per chi si fosse già prenotato. Non sarà possibile ricevere la doppia vaccinazione durante gli open day dedicati alla campagna antinfluenzale".