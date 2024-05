Dallo United Riccione alla Nazionale cubana

Cinque presenze, un gol questa stagione con la Juniores dello United Riccione. Ma tanto è bastato ad Alessandro Pasos per conquistare la convocazione con la Nazionale. Non quella azzurra ma quella cubana. Sì, perché Alessandro, 19 anni, possiede il doppio passaporto.

Ha cominciato con la Perla verde di Riccione, passato alla Daino Accademy, poi Asar, Rimini calcio e United Riccione. Ruolo: attaccante. Seguito da allenatori che hanno forgiato la sua bravura e competenza, come Salvatore Micale, Daniele Daino, Carnevali e altri. Convocato dalla Nazionale cubana Under 20 guidata da Pablo Elier Sánchez, per una pre selezione grazie alla doppia cittadinanza. La mamma, infatti, è proprio originaria dell’isola dell’America centrale. Non è una rivoluzione, ma quasi. Solo da pochi anni, tre per la precisione, Cuba dà la possibilità al commissario tecnico di turno di convocare calciatori che militano nei campionati stranieri, migrati legalmente in passato e poi cresciuti ed "esplosi" all’estero. È accaduto per la prima volta per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Prima, infatti, nella nazionale dell’isola avevano trovato posto solo quelli che erano usciti da Cuba ma da atleti e con l’autorizzazione della federcalcio e dell’Inder, l’Instituto Nacional de Deportes. Forse anche per questo il calcio fatica a decollare a Cuba: il paese dello sport. Si può vedere in ogni quartiere di ogni città dell’isola. Ma la preferenza storica per il baseball, la boxe e l’atletica leggera sorpassa quella calcistica. Secondo il grande censimento Fifa del 2006, meno del 10% dei cubani pratica il calcio. Nella classifica mondiale la migliore posizione raggiunta della Nazionale di calcio è stata la 46ª nel novembre 2006, mentre la peggiore la 182ª, raggiunta in più occasioni. Occupa attualmente il 179º posto. Molto meglio rispetto a San Marino che si colloca alla posizione 210. Chi conosce bene Alessandro Pasos lo considera un giovane molto educato, serio in campo e nello spogliatoio. Attualmente si trova in ritiro a Cuba in attesa di capire quale sarà il suo percorso: se sarà aggregato alla Cuba Under 20 per un torneo internazionale o se ci possono essere possibilità per lavorare con la nazionale maggiore.