Dall’oliva al mosto d’uva. In fiera si beve di tutto

La birra incontra il vino con birre speciali prodotte con l’aggiunta di mosto d’uva in ogni bottiglia. Ma c’è anche la ‘Green beer’, dove per verde non va inteso il richiamo alla sostenibilità ambientale, bensì la birra all’olio d’oliva senza glutine, prodotta con olive dei Pirenei. Non sono mancate le curiosità a Beer&Food Attraction in fiera in questi giorni. C’è stato anche chi ha realizzato un campo da padel in fiera dove poter giocare e assaggiare le diverse birre portate per la manifestazione. L’evento ha mostrato ancora una volta la sua internazionalità. E quando il gusto si fa globale accadono anche accostanti insoliti. E’ il caso della pizza. L’iniziativa della Scuola italiana pizzaioli, in collaborazione con Scottish Development International, agenzia ufficiale del governo scozzese, ha visto abbinare con specifiche degustazioni la pizza classica e quella alla pala con le migliori birre artigianali e ai gin scozzesi. Ma c’è un settore su cui si è concentrata l’attenzione del comparto, e riguarda le birre analcoliche.

Il consumo di bevande alcol-free è in piena espansione. Le prospettive per il mercato italiano arrivano a ipotizzare un indotto di 1,2 miliardi di euro nel 2025. Il dato è emerso nel convegno ‘Un mondo in mutamento: il fenomeno del bere free e low alcol organizzato da Italgrob alla Horeca Arena di Beer&Food Attraction. Durante il confronto è stato evidenziata la tendenza a ridurre i consumi di alcolici, soprattutto per motivi legati alla salute oppure funzionali visti gli stringenti controlli sulla guida in stato di ebrezza. Secondo l’International Wine&Spirits Reaserach, oggi le bevande alcol-free rappresentando un mercato da oltre 12 miliardi di dollari. In Italia la sola birra analcolica è cresciuta è cresciuta dell’8,3% nell’ultimo anno.

In fiera si sono visti anche volti noti e tra questi Joe Bastianich. "Venire in fiere come questa - ha detto - per l’operatore della ristorazione è molto utile perché in una giornata puoi capire le tendenze e le novità del tuo settore con le ultime proposte di cibo e bevande: è sicuramente un investimento di tempo molto valido". Nella giornata di ieri è stato premiato il miglior birrificio. Si tratta del Ritual lab. Il birrificio di Formello in provincia di Roma, ha conquistato 5 ori e un bronzo in 4 differenti macrocategorie. Sono stati tanti i riconoscimenti assegnati durante la XIX edizione del Premio Birra dell’Anno, organizzato da Unionbirrai. In gara erano 2.153 birre provenienti da 255 birrifici italiani. A definire i premiati sono stati gli 84 giudici internazionali, provenienti da ogni parte del mondo, che hanno selezionato le 3 birre vincitrici per ciascuna delle 45 categorie. Tra i vincitori di categoria anche il birrificio artigianale Noiz, del riminese.

