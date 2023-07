"Dammi 12mila per far giocare tuo figlio"

Estorsione. Questa è l’accusa a carico di un procuratore e dirigente sportivo, all’epoca dei fatti responsabile della campagna acquisti del Bellaria calcio, accusato di aver preteso 12mila euro dal padre di un ragazzo per acconsentire a far scendere in campo il figlio 20enne. Un tributo che l’uomo, residente a Catanzaro, secondo l’ipotesi degli inquirenti, sarebbe stato costretto a versare per permettere al ragazzo di continuare a coltivare il sogno di diventare calciatore. Dal terreno di gioco la vicenda si è però trasferita nelle aule del tribunale di Rimini, nel momento in cui le presunte vittime - padre e figlio - hanno deciso di presentare denuncia contro il procuratore. Quest’ultimo deve ora rispondere dell’ipotesi di reato che gli viene contestata davanti ai giudici del Collegio di Rimini. Il processo è stato aggiornato al 25 settembre. In quella data saranno sentiti padre e figlio, che si sono costituiti parti civili con l’avvocato Maurizio Vannoni, e l’imputato difeso dall’avvocato Mario Ciafrè. La vicenda risale alla stagione calcistica 20152016, quando il Bellaria (la società è risultata completamente estranea alla vicenda e non ha alcun ruolo all’interno del processo) militava nel campionato di serie D. Il giovane calciatore di origine calabrese, in quel periodo, veste la maglia del Giualianova, quando durante il mercato invernale viene contattato dal procuratore che gli propone di trasferirsi in Romagna per indossare la maglia della formazione bellariese. La prospettiva sembra allettante e l’atleta non ci pensa su troppo. L’operazione viene conclusa a costo zero, attraverso un semplice passaggio di cartellini. Il ragazzo accetta il trasferimento e, fatte le valigie, sbarca in provincia di Rimini. Una volta terminato il mercato di riparazione, ecco però che il sogno si trasforma in un incubo. La rosa ormai è stata costituita e il 20enne non può più tornare indietro o cambiare squadra, anche se fin da subito intuisce che a Bellaria sarà molto difficile per lui riuscire a trovare spazio, nonostante le promesse che gli erano state fatte. A quel punto, secondo quanto riportato nella denuncia, il procuratore si sarebbe presentato da lui, pretendendo 12mila per non lasciarlo in tribuna e consentirgli a tutti gli effetti di giocare. Soldi che il padre avrebbe versato, come testimoniato da due assegni e un bonifico. Il procuratore avrà ora la possibilità di difendersi e spiegare le proprie ragioni di fronte ai giudici del Collegio.