"Dammi subito i soldi per l’eroina" Ferisce la madre con un coltello

Voleva a tutti i costi quei 40 euro, per comprarsi l’eroina. Quando la madre ha rifiutato, lei l’ha minacciata: "Se non mi dai subito i soldi, ti ammazzo". Dopo le minacce la ragazza è passata ai fatti: ha preso un coltello da cucina e aggredito la madre ferendola alle braccia, per fortuna in maniera lieve. Per questo motivo si trova in carcere da sabato la giovane, una 24enne riminese seguita da tempo dal Sert (è il servizio dell’Ausl contro le dipendenze) e dal centro di salute mentale. L’arresto è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari, Raffaella Ceccarelli, su richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi. Per il caso è stato attivato il ’codice rosso’, vista la pericolosità della ragazza e il rischio che potesse aggredire di nuovo l’anziana madre. Proprio come accaduto il 29 giugno, quando la donna è stata ferita dalla figlia in preda a una crisi di astinenza.

Quel giorno, prima di aggredire la madre, la ragazza era andata al Sert per ritirare la sua dose di metadone. I medici le hanno negato il farmaco quando, avuti i risultati della analisi, hanno scoperto che la giovane era positiva all’eroina. Lei, infuriata per il rifiuto, ha telefonato alla madre per dirle che così non ce la faceva più e che si sarebbe fatta del male da sola. La donna ha lasciato il lavoro e si è precipitata a casa. Qui ha trovato la ragazza sanguinante a una gamba: si era ferita da sola, con un coltello. La giovane ha chiesto 40 euro alla madre per comprare l’eroina, al suo rifiuto l’ha minacciata e poi l’ha colpita alle braccia col coltello, provocandole ferite guaribili in 7 giorni. Difesa dall’avvocato Marco De Pascale, la ragazza ora è in carcere, ma presto verrà trasferita in una comunità terapeutica per dinsitossicarsi.