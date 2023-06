"Daniela ha vinto di duemila voti"

"Il consenso ottenuto da Daniela Angelini è schiacciante. I numeri parlano chiaro, gli enti preposti vadano fino in fondo e onorino la volontà dei cittadini". E’ in sintesi l’appello lanciato da Michela Ronci, portavoce di Uniamo Riccione, che l’altra sera ha eletto il nuovo direttivo, del quale fanno parte Massimo Franchini ( coordinatore), Valentina Zangheri, Cristina Baldolini, Maria Grazia Bartolini, Davide Corbelli, Federico Fabbri e la Ronci. "Angelini è stata scelta da 8.378 cittadini, oltre 2mila elettori in più (+ 33%) di quelli che hanno votato per Stefano Caldari _ dice Ronci _. Un consenso che non lascia spazio a dubbi. E’ stata proclamata legittimamente sindaca, la sentenza del Tar che commissaria il Comune deve tenere conto di questa elezione democratica". La sostituzione della prima cittadina "è’ accaduta sulla base di calcoli spregiudicati, di un gruppo politico non rassegnato a una sconfitta schiacciante e non contento di aver paralizzato la città per otto anni, ha presentato ricorso al Tar, il quale sulla base di mere presunzioni ha ritenuto di annullare il risultato delle elezioni". Ronci fa notare che "la sentenza parla esclusivamente di vizi formali, tutti interni ai seggi, dovuti a incompletezza nei verbali, a errori di trascrizione, una macchina elettorale impostata dalla Tosi che aveva la responsabilità della corretta gestione delle operazioni elettorali".

ni.co.