Daniele Gatti confermato segretario

La Cdls delinea il nuovo gruppo dirigente post congressuale. E’ partito il ciclo dei direttivi di Federazione per la nomina dei segretari e dei membri delle segreterie. Il primo a riunirsi è stato il direttivo della Federazione Pubblico impiego che, per acclamazione, ha riconfermato segretario Daniele Gatti. Il 14esimo Congresso della Fpi della Cdls, che ha visto una ampia partecipazione di delegati e delegate, è stato incentrato sulle grandi sfide che dovrà affrontare la Pubblica amministrazione nel prossimo futuro, ad iniziare dalle inevitabili trasformazioni conseguenti all’attuazione dell’accordo di associazione con l’Unione Europea. Il direttivo che è scaturito dalle elezioni avvenute nel corso del congresso "evidenzia – sottolineano dal sindacato – una presenza femminile pari al 43%, con un forte rinnovamento anche all’interno dei componenti con ben nove nuove entrate". Il direttivo Fpi-Cdls ha nominato Jerome Stefanelli, Michela Serra, Pier Paolo Poirè, Roberto Pazzaglia, Cristina Bonini ed Alex Bacciocchi come nuovi membri della segreteria della Federazione Pubblico impiego.