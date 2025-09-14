Daniele Imola chiude un’epoca: "Metto in vendita il Taca Banda"

Dopo un’intera vita dedicata all’imprenditoria e alla politica, Daniele Imola vende l’Osteria Taca Banda, gioiello della ristorazione riccionese, creato quattordici anni fa a San Lorenzo, reduce da due intense legislature vissute da sindaco. Nel tempo il locale è diventato una sorta di agorà, dove oltre a cene e pranzi si tengono feste, eventi e spettacoli, organizzati pure da privati, ma anche campagne elettorali. Seppure l’attività vada avanti a gonfie vele, a 68 anni Imola dopo essersi trasferito con la moglie a Cattolica ha deciso di dedicare i prossimi anni ad affetti, passioni e viaggi che non è riuscito a fare. "Vendo – spiega – perché voglio dedicare qualche anno anche a me stesso. Avevo aperto nell’ottobre 2011, ora cerco di vendere nella speranza che chi compra possa dare continuità al Taca Banda. Mi dispiacerebbe se venisse troppo snaturato. È chiaro che ognuno ci mette del suo e che bisogna innovare, ma desidererei che continuasse quel filo conduttore delle cose principali che ci siamo inventati, come il servire i piatti con le barche, nostro simbolo, e poi la paella alla quale tengo particolarmente. Io però ora vorrei cominciare a godermi la vita". Finora non è stato possibile? "Mi sono divertito tantissimo, ma lavorando sodo per gli altri, senza pensare a me. Ho cominciato a fare le stagioni a 12 anni come cameriere al Boschetto. Durante le vacanze di Natale e di Pasqua andavo a fare lo stesso lavoro, il barista, a Madonna di Campiglio nel locale di Gilberto Casali. Nel 1978 ho preso il bar Carla a Bellariva. Erano anni strepitosi, tre anni dopo ho venduto perché ho iniziato a fare il funzionario di partito. Solo nel 1991 sono tornato a lavorare nell’azienda di Attilio Cenni. Per due anni ho fatto pure il direttore commerciale a San Patrignano". Col Taca Banda sono state tante le soddisfazioni che Imola si è potuto togliere. "Tra i mie ospiti ci sono stati anche I Nomadi con Beppe Carletti, Walter Veltroni e altri politici. Il locale che nel tempo ha cambiato format fino a includere le barche ha dato spazio a piccoli concerti, a spettacoli, performance di barzellettieri e comici come Bicio, cene sociali con intrattenimento. Nei giorni di chiusura, lunedì e martedì, ha ospitato forum, riunioni e campagne elettorali". Ora però è arrivato il momento di voltare pagina. "È una scelta di vita. Ho 68 anni, anche il fisico mi dice che è ora di smettere. Mi godrò i nipoti. A breve diventerò nonno per la seconda volta. Riprenderò a fare dei viaggi e mi occuperò del mio orto".

Nives Concolino