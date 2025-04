Danneggia l’auto del rivale con la catena poi si azzuffano in strada

La follia è esplosa intorno alle 17 in via dei Mille a Rimini, quando de magrebini si sarebbero accapigliati per futili motivi, dopo che uno dei due si era scagliato brandendo una catena contro l’automobile del rivale parcheggiata a bordo strada. Proprio da questo episodio è scaturita l’accesa lite degenerata in una vera e propria aggressione in cui, il magrebino armato, non ha però utilizzato la catena anche per colpire il connazionale. La scena però avvenuta davanti agli occhi attoniti di tantissimi passanti, ha immediatamente fatto scattare l’allarme con le pattuglie della polizia di Stato che sono giunte sul posto e hanno subito individuato i due contendenti. Stando a quanto emerso, il ferito aveva alcune lesioni di bassa entità e ha rifiutato di farsi refertare dai soccorsi. L’aggressore invece è stato denunciato per lesioni e danneggiamento, anche se la dinamica dell’accaduto è ora al vaglio degli investigatori che nel frattempo hanno acquisito anche alcuni video dell’aggressione.