Danneggiata la condotta in mare Hera dà la colpa alle imbarcazioni

Una delle tre condotte sottomarine che fuoriescono dalle vasche di laminazione realizzate in piazzale Kennedy è danneggiata. Ma è l’origine del danno che ha portato Hera ad approfondire le indagini. Infatti non si tratterebbe di problemi nati per le condizioni meteomarine in occasione del maltempo che negli ultimi mesi ha colpito la costa. Per un tratto della condotta Sud "i parziali danneggiamenti, secondo i primi accertamenti, sarebbero conseguenza di attività marittime non dipendenti dai lavori di posa della condotta" spiega la stessa multiutility. Sono poche le informazioni che arrivano da Hera. Difficile azzardare ipotesi su chi e cosa possa avere danneggiato la condotta, anche se il fatto che sia insabbiata lascia pensare ad attività marittime o a imbarcazioni che percorrendo quel tratto hanno finito con il creare un danno alla condotta. È questo il motivo della presenza di una draga ormai da diversi giorni davanti alla costa, stazionata a poche centinaia di metri dalla battigia all’altezza di piazzale Kennedy. Una presenza che ha portato tanti cittadini a chiedere spiegazioni anche in municipio vista l’assenza di comunicazioni su lavori o attività in mare nella zona. Una curiosità alla quale ha risposto ieri Hera spiegando che "nel tratto di mare di fronte a piazzale Kennedy sono attualmente in corso i lavori di manutenzione di un tratto della condotta Sud, che ha richiesto interventi di ripristino a seguito dei parziali danneggiamenti che secondo i primi accertamenti sarebbero conseguenza di attività marittime non dipendenti dai lavori di posa della condotta stessa". La multiutility non si sta limitando a riparare il danno. "Questo intervento di manutenzione permette contestualmente di effettuare ulteriori indagini per monitorare lo stato complessivo delle condotte e dei fondali, al fine di valutare eventuali ulteriori ambiti di intervento". Inoltre si continua a indagare per capire come e quando si è potuto creare un simile problema a un sistema di condotte pensato per non intralciare le attività nautiche.

Sull’operatività delle condotte, il cui diametro è di due metri, e di conseguenza dell’impianto di piazzale Kennedy entrato in funzione prima della pandemia con le sue due vasche di laminazione di 14mila e 25mila metri cubi di acqua, Hera vuole sgomberare il campo da dubbi. "Già ora è stato accertato che non sussistono elementi che possano pregiudicare la funzionalità dell’opera, che ha già avuto occasione di entrare in esercizio, funzionando regolarmente".

Andrea Oliva