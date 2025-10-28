Malamovida, il ritorno

Malamovida, il ritorno
28 ott 2025
DONATELLA FILIPPI
Cronaca
Danneggiato nella notte il pulmino dell’Associazione sclerosi multipla

I volontari: "Chi ha urtato il mezzo non si è preoccupato di lasciare i propri dati . Grande segno di inciviltà".

Danneggiato il pulmino dell’Associazione sammarinese sclerosi multipla. A farlo sapere è proprio l’Associazione raccontando che il danneggiamento è avvenuto "tra mercoledì notte e venerdì mattina. Il pulmino era parcheggiato vicino alla nuova sede in via del Serrone, al confine tra Murata e Fiorentino, di fronte al bar Tabarrini. Chi ha urtato il mezzo non si è preoccupato di lasciare i propri dati o di contattarci, eppure era ben evidente sulle fiancate il logo e il nome dell’associazione".

Il veicolo che è stato danneggiato è attrezzato con una rampa mobile per disabili in sedia a rotelle. "Come direttivo dell’Assm riteniamo che questo comportamento sia di una grande inciviltà. Ci sentiamo offesi nella nostra dignità di volontari e persone impegnate per la qualità della vita di chi ha questa patologia ed altre di tipo neurologico". A San Marino un centinaio di persone sono affette da sclerosi multipla e alcune con esiti molto invalidanti.

L’Associazione sammarinese sclerosi multipla opera "per il miglioramento delle condizioni fisiche e per il benessere degli associati con corsi di yoga, pilates, fisioterapia, osteopatia e supporto psicologico – raccontano i volontari – È inoltre impegnata per la ricerca e per la qualificazione degli addetti alla cura di questa patologia. Reputiamo quindi che simili comportamenti irresponsabili siano molto gravi ed in particolare, quando a subirne i danni, sia un’associazione di volontari come la nostra".

