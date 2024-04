Danni al ’Mazzola’: al via i lavori per sistemare il tetto dello stadio

Corsa ai ripari per il ’Mazzola’. A dicembre il tetto dello stadio di Santarcangelo è stato seriamente danneggiato, a causa dell’ondata di maltempo. Le raffiche di vento avevano portato via parte del manto di copertura della tribuna, rendendo così non più impermeabile il tetto. Per mettere fine alle abbondanti infiltrazioni di acqua (si verificano costantemente ogni volta che piove forte) e anche per evitare il deterioramento della struttura in legno del tetto, un mese e mezzo fa in consiglio comunale era stata approvata una variazione di bilancio urgente, per stanziare fondi per l’intervento di sistemazione del ’Mazzola’. In questi giorni il Comune ha affidato la progettazione e direzione dei lavori all’ingegnere Andrea Massari di Savignano (per un importo di 32mila euro). "Il cantiere per la sistemazione del tetto dello stadio ’Mazzola’ – fa il punto l’amministrazione – prenderà il via entro l’estate". Questo per riparare il tetto in tempo per la prossima stagione calcistica. Con la speranza che la squadra Young Santarcangelo riesca a concludere il campionato in corso con l’ennesima promozione.