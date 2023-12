"Danni alla Collegiata, atto ignobile"

"Si tratta di un ennesimo atto vandalico contro la nostra chiesa Collegiata, inammissibile e inaccettabile". A parlare, a poche ore di distanza dall’incendio appiccato al cantiere della chiesa di Santarcangelo, è la sindaca Alice Parma. "Dopo il taglio ai cavi della gru, l’incendio alle travi di legno del cantiere è il secondo danneggiamento intenzionale arrecato al cantiere per il restauro della chiesa Collegiata – commenta la Parma –. Un gesto che di per sé è intollerabile e diventa ancor più grave nel momento in cui viene perpetrato ai danni di uno dei più preziosi beni monumentali della nostra città, nonché luogo caro a tanti santarcangiolesi. A nome dell’amministrazione esprimo solidarietà e vicinanza al parroco don Giuseppe Bilancioni e a tutti i parrocchiani".