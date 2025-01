Danni da furti, partono i risarcimenti

Ora è ufficiale. Il Comune ha pubblicato l’avviso pubblico "per l’assegnazione di contributi a sostegno degli anziani vittime di furti". Riguarda i residenti over 65, e risconoscerà "risarcimementi parziali" di alcune spese a seguito di furti, nell’arco del 2025. Stanziati 5.000 euro complessivi. Per danni materiali all’abitazione principale (porta d’ingresso, finestra) fino a 400 euro; per sostituzione serratura o rifacimento chiavi fino a 300; per sostituzione serratura auto o finestrini, fino 250 euro.