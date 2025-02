Danza e acrobazie al teatro della Regina con ‘Cosmos’

È un mix di luci, danze, acrobazie, musica e illusione Cosmos, nuovo spettacolo della compagnia eVolution Dance Theater in programma domani alle 21 al Teatro della Regina di Cattolica. Fondata nel 2009 dal coreografo americano Anthony Heinl, al timone della compagnia con la danzatrice e coreografa italiana Nadessja Casavecchia, eVolution Dance Theater è diventata famosa sia nel nostro Paese, sia all’estero per le sue produzioni in grado di ipnotizzare, affascinare e divertire il pubblico di ogni età. Ne fa parte una schiera di artisti selezionati, danzatori, illusionisti, contorsionisti e ginnasti, capaci di portare in scena spettacoli sorprendenti e potenti, enfatizzati da un’illuminazione futuristica, effetti speciali, scenari interattivi e musica super coinvolgente. Quanto basta a offrire al pubblico un viaggio attraverso mondi sconosciuti, in cui scienza e comprensione cedono il passo all’immaginazione. Fra immensità e solitudine, nella notte eterna dello spazio intergalattico, i pianeti e le stelle appaiono luminosi e seducenti spazi remoti, pieni di armonia e bellezza, che sembra vogliano dare forma ai sogni. Creature ipnotiche e immaginifiche si muovono intanto fra luce e oscurità. Questo vagabondare riporta sul nostro piccolo e fragile mondo, perso in un oceano cosmico, oltre la nostra immaginazione. Il prossimo spettacolo, che a Cattolica andrà in scena il 4 marzo al Salone Snaporaz, è Santa Balera, concerto dedicato al liscio.

