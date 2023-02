Danza protagonista allo Snaporaz Due pièce firmate da Sofia Nappi

Duplice pièce per lo spettacolo di danza Wabi - SabiReva, che domani sera alle 21 rialzerà il sipario al Salone Snaporaz di Cattolica (ingresso 10 euro). Inserito nello stagione teatrale 2022- 2023 della Regina, vedrà in scena anche Sofia Nappi, che ha curato entrambe le coreografie. Si parte con Wabi-Sabi che oltre alla stessa Nappi vedrà sul palco Adriano Popolo Rubbio e Paolo Piancastelli. Il contenuto della performance è racchiuso nel titolo giapponese, che presenta una visione del mondo imperniata sull’accettazione della transitorietà delle cose e sulla ricerca della bellezza nell’imperfetto, effimero e incompleto della vita. Un’accettazione che porta crescita, rinnovamento e gioia. La seconda pièce Reva, vede invece esibirsi la danzatrice India Guanzini con Paolo Piancastelli. Indicativo anche questo titolo che deriva dall’hindi "riacquisire forza" e anche "pioggia". Da qui la domanda: cosa faremmo se un giorno ci svegliassimo senza tutto ciò che diamo per scontato nel quotidiano? La risposta: se all’improvviso ci ritrovassimo spogliati di tutto, forse ci ritroveremmo uniti nella danza universale della vita e nell’amore incondizionato. Così, quando si è sorpresi dalla pioggia si può fuggire, cercando di restare all’asciutto, o si può scegliere di bagnarsi, immersi nel piacere di percepire la connessione con l’universo. La stagione teatrale, proseguirà martedì 7 al Teatro della Regina con Hokuspokus, interpretato dalla compagnia tedesca Familie Flöz.

Nives Concolino