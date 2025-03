Danza protagonista con Maimone-Pagani

Spazio alla danza contemporanea questa sera al Salone Snaporaz di Cattolica. A salire sul palco alle 21 sarà la coreografa e danzatrice Roberta Maimone (nella foto) con la sorella Alessandra, anche lei danzatrice, protagoniste di Alex, coreografia che testimonia un viaggio psicologico nel quale l’introspezione e il confronto portano a una comprensione più profonda di se stessi e degli altri: incontrare qualcuno funge da specchio, rivelando aspetti sconosciuti della propria personalità. Seguirà A Solo in the Spotlights con Vittorio Pagani.

Roberta, cosa vedremo nella prima parte della serata?

"Innanzitutto dei personaggi cartonati, ognuno esteticamente è come se fosse stato disegnato e caricaturato da un’emozione interna. In Alex i due personaggi, uno interno l’altro esterno, entrano in conflitto tra loro, per cui si assisterà al processo di accettazione di queste due parti che appartengono alla stessa persona".

Chi ha curato la colonna sonora?

"La musica, in questo spettacolo dalla forte componente mimica espressiva che viene anche dal viso, gioca un ruolo forte. È stata coordinata con la compositrice Clara Cozzolino".

Ha fondato il Memic Project di che si tratta?

"È un progetto interdisciplinare che unisce danza, teatralità, elementi visivi e sonori. Indaga temi profondi come l’identità, i traumi e le lotte umane universali, utilizzando umorismo, fantasia, sogni e realtà per trasportare il pubblico in mondi emozionanti".

Nives Concolino