Rimini, 26 novembre 2019 - Scoperta dai carabinieri una presunta frode in competizioni sportive e in concorsi nel mondo della danza professionistica: otto gli indagati tra giudici federali, direttori di gara e istruttori della Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva). Eseguite sette misure coercitive e interdittive. Per tutti l'accusa, a vario titolo, è frode in competizioni sportive in concorso.

L'operazione è stata eseguita nelle province di Milano, Monza-Brianza, Varese, Terni, Reggio Calabria, Matera e Bari. In particolare, è stato applicato il

divieto di esercitare professioni o rivestire incarichi all'interno di società sportive per sei mesi a un istruttore di danza e a due giudici federali Fids; l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per un direttore di gara Fids e tre istruttori di danza.