Danza sportiva: Riccione ‘capitale’. Venti hotel scendono in pista

Venti hotel in pista, da ballo, si intende. In febbraio arriverà in città l’invasione dei ballerini. Si attendono fino a 10mila danzatori per un numero di presenze turistiche che dovrebbe superare le 20mila grazie anche agli accompagnatori. Tutto questo tra l’ultima parte di gennaio e il 16 febbraio, quando in passato le strutture ricettive, salvo i pochi annuali impegnati con il mercato congressuale, preferivano chiudere. Saranno sei weekend dedicati alla danza, oltre 10mila atleti in arrivo in città per 17 giornate di gare e intrattenimento. Questi sono i numeri dei campionati italiani assoluti di danza sportiva che si svolgono al Playhall fino al 16 febbraio. Dopo il grande successo dello scorso anno, che aveva registrato l’aumento del numero di giornate di gare con il conseguente incremento del numero di atleti coinvolti e di appassionati al seguito, anche quest’anno la danza sportiva conferma di essere un settore molto importante per il turismo. Promhotels Riccione, partner dell’iniziativa e referente per la logistica alberghiera, parla di oltre 20mila presenze alberghiere. Le gare, che si svolgono al Play hall sono cominciate nel weekend dell’Epifania con le danze accademiche e nel fine settimana successivo con la street dance e il breaking. Oggi e domani scenderanno in pista i ballerini della disco dance, jazz e danze orientali.

Il mese di febbraio sarà dedicato alle gare nazionali di danze caraibiche (1-2 febbraio), danze standard e latino-americane (6-9 febbraio), danze coreografiche e para dance (13-16 febbraio). La partecipazione ai Campionati italiani assoluti a Riccione consentirà ai partecipanti di accedere alle maggiori competizioni internazionali quali i Mondiali, gli Europei e le Coppe del Mondo e d’Europa. Per la presidente della Fidesm, Laura Lunetta, "anche questa edizione dei campionati assoluti ha registrato una straordinaria partecipazione di atleti di tutte le discipline, categorie e classi, provenienti da tutta Italia".