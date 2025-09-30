Dare un lavoro e una speranza a chi è disabile. Così l’inclusione si specchia nella ’Luna’

Toccare con un dito la luna non è impossibile. Si chiama proprio così, La luna, il progetto di inclusione lavorativa per le persone con disabilità che vuole crescere raddoppiando i percorsi di autonomia. Il progetto è distrettuale. Tutto è partito prima della pandemia, pensato come esperienza innovativa per aprire nuovi percorsi di autonomia, crescita personale e inserimento lavorativo. Il progetto oggi intende raddoppiare i percorsi personalizzati di lavoro in essere, aprendo le porte delle aziende a 8 nuovi inserimenti. Moon - La luna prevede progetti educativi individualizzati. Vengono coinvolte in modo diretto le famiglie, le imprese e il tessuto sociale con l’obiettivo di supportare le persone e le aziende che le accolgono. L’idea è che l’inserimento in azienda di una persona con disabilità, nel momento in cui avviene (attraverso la presenza di un educatore per facilitare la conoscenza e l’approccio da ambo le parti), possa portare i protagonisti del progetto a dimostrare le proprie capacità. Tanto che gli inserimenti lavorativi già realizzati, in alcuni casi, hanno già portato a vere e proprie assunzioni o all’attivazione di percorsi di tirocinio.

Il progetto Moon: My Own Organizations Network viene gestito dall’associazione Papa Giovanni XXIII, soggetto capofila, in collaborazione con l’Ausl e il distretto sanitario di Rimini, quindi anche con il Comune che segue il progetto attraverso l’assessore Kristian Gianfreda (nella foto), grazie al sostegno del Fondo regionale per la non autosufficienza, con un contributo annuo di 69mila euro, oltre alla partecipazione di varie aziende del territorio che hanno manifestato interesse ad attivare percorsi di tirocinio. I risultati del primo biennio sono significativi: il 100% dei partecipanti ha registrato miglioramenti nelle proprie competenze familiari, con l’83% che attribuisce questi progressi al lavoro svolto durante il percorso di inserimento. L’80% delle famiglie riferisce che il supporto costante degli operatori è stato determinante, nella gestione dello stress quotidiano e nel rafforzamento della fiducia nel futuro dei propri famigliari.