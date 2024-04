Dargen D’Amico sarà la star della Notte rosa. Concerto aperto a tutti in piazzale Roma

La Notte rosa porta sul palco di piazzale Roma Dargen D’Amico. Sarà la star del concerto del 6 luglio. Sul palco di Riccione insieme a D’Amico ci saranno i fidati musicisti e collaboratori Giacomo Ruggeri, Marilena Montarone, Tommaso Ruggeri e il polistrumentista Diego Maggi. D’Amico non ha bisogno di presentazioni. Con il brano ‘Onda alta’ presentato alla 74sima edizione del Festival Di Sanremo, è stato per tanto tempo nelle hit. Poi il tour nei teatri e ora l’annunciato tour estivo. D’Amico girerà le piazze italiane e tra queste ci sarà anche il piazzale in fondo a viale Ceccarini, dove non ci sarà alcun biglietto da pagare.

Saranno diciassette date nelle quali il cantautore milanese porterà sul palco anche un assaggio del suo ultimo progetto discografico ‘Ciao America’, uscito all’inizio di febbraio. Nel suo percorso dieci album, tra cui due episodi che hanno caratterizzato la storia dell’hip hop italiano: ‘Musica senza musicisti’ (2006) e ‘Di vizi di forma virtù’ (2008), ha spostato i confini di genere fondendo il rap con la musica colta italiana.

‘Ciao America’ rappresenta la quotidianità vissuta dalle persone. Un mondo pieno di dubbi, poche certezze e contraddizioni. Il progetto discografico include anche il brano ‘Onda alta’ con il quale Dargen, oltre a partecipare a Sanremo ha dato inizio a un progetto più ampio complesso. "Attirerà il pubblico da ogni parte d’Italia. Sarà un’esperienza straordinaria indimenticabile, la Notte Rosa più pop di sempre", assicurano dal municipio.