Darman trova Rifugio a Rimini Le note ‘incontrano’ la solidarietà

Il tour del cantautore Darman, all’anagrafe Dario Mangiacasale, affermato nel mondo del rock, domani farà tappa a Rimini. Un’occasione per ascoltare il singolo L’essenza e altri brani di Rifugio, suo quarto album uscito il 18 novembre. ‘Il tour che gira dappertutto’ ha un sapore particolare, l’artista calabrese porterà infatti la musica nel Club di Progetto Itaca Fondazione che promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della salute mentale e alle loro famiglie. Appuntamento in via Arturo Graf alle 14,30.

Da cosa è nato questo progetto?

"Da una collaborazione con la Fondazione Itaca. Il tour, partito da Firenze, è scaturito da una proposta inviata per mail a vari centri diurni, parlando del mio vissuto familiare. La risposta più empatica alla mia proposta è arrivata da Leonardo Artini di Itaca. Ha così preso il via questa campagna di sensibilizzazione contro lo stigma del disagio psichico".

Il concerto offre una particolare opportunità?

"Si, anche perché sfocia in musicoterapia. Questi concerti sono aperti, costruiti con i ragazzi che frequentano i club".

Da cosa scaturisce questa sensibilità?

"Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia che mi ha regalato un’esperienza unica: il condividere la mia vita con due persone speciali, zia Nice e zio Gregorio affetti da disagio psichico. Grazie alla loro gioia di vivere, all’amore che i miei familiari mi hanno trasmesso, ho potuto constatare quanto ogni singola esistenza sia importante e quanto ogni storia umana vada vissuta fino in fondo. Così ho sempre avuto voglia di regalare la mia musica a persone che con questo mezzo meraviglioso possono aprirsi, come facevo con gli zii".

Va in questa direzione Rifugio?

"Il mio quarto album di inediti composto da nove brani, che ho scritto e arrangiato (eccetto il testo di Come la mente sempre più assisa di Umberto Alcaro), è un invito all’apertura, a stigmatizzare le paure, ad aver fiducia del prossimo e in una società che ci mostra molti lati negativi, mentre esistono tante sfaccettature positive".

Il singolo ‘L’essenza’ è corredato da un videoclip?

"Girato dal regista catanzarese Emanuele Spagnolo, fonda le radici nel mio passato, perché presenta immagini di me da piccolo con la mia famiglia, il brano è infatti dedicato ai miei genitori e il video mostra la mia intimità nella sua essenza".

Cos’ha in programma?

"Per ora mi godo questo tour che finirà il 28 marzo a Palermo. Seguirà l’uscita di altri singoli estratti da ‘Rifugio’, quindi il tour estivo e il recupero di alcune date del tour europeo di lancio dell’album Necessità Interiore, interrotto nel 2020 per la pandemia".

Un gradito ritorno a Rimini?

"Ho scelto questa spiaggia per lo shooting fotografico del disco del 2022, l’ha realizzato Enrico De Luigi di Pancromatica. Rimini è una città storica, nello stesso tempo lanciata verso il futuro. Col mare d’inverno assume una sua particolare malinconia, ma con le varie sfaccettature della sua anima è bella in tutte le stagioni".

Nives Concolino