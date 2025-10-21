Darsena nuova e più sicura. Il porto guarda al futuro

Non più un’area dimenticata ai margini della città, ma un luogo che torna a respirare il mare e la sua storia. Dopo anni di attesa, l’area portuale di Cattolica è pronta a compiere il passo decisivo verso una rinascita completa: l’Amministrazione comunale ha infatti presentato alla Regione Emilia-Romagna la candidatura per il finanziamento del secondo stralcio dei lavori di riqualificazione della darsena peschereccia.

Il progetto, dal valore complessivo di 815 mila euro, punta a rendere l’area più sicura, efficiente e sostenibile. "Abbiamo subito colto l’occasione del nuovo bando regionale – spiega l’assessora alla pesca Elisabetta Bartolucci – che, come nel primo intervento, coprirà interamente i costi. Dopo tanti anni di attesa, stiamo realizzando una profonda riqualificazione di uno dei luoghi più identitari della città, dove si incontrano le anime storica, commerciale e turistica di Cattolica".

Il piano prevede la messa in sicurezza delle operazioni di attracco, carico e scarico del pescato e delle attrezzature di bordo, oltre alla produzione di energia da fonti rinnovabili per ridurre i consumi delle attività pescherecce. Si interverrà anche sul rifacimento della banchina lato mare, con una nuova pavimentazione e il recupero del selciato originario. Il primo stralcio, concluso e inaugurato lo scorso settembre, aveva già restituito nuova vita alla darsena: rifatte le banchine e le pavimentazioni, rinnovati gli impianti di sicurezza, dragato lo specchio d’acqua e installato un sistema semiautomatico per la pulizia. Ora, con il secondo lotto, il porto di Cattolica si prepara a diventare non solo più funzionale, ma anche un simbolo di rigenerazione urbana e identità marittima.