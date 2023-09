Darsena pescatori, via alla riqualificazione

Si parte con la riqualificazione della darsena dei pescatori, i lavori partiranno a fine ottobre. Il vicesindaco Alessandro Belluzzi ne ha parlato proprio in settimana con gli operatori dell’area portuale.

"Si tratta di un intervento, finanziato dalla Regione da quasi 900mila euro (884mila 210,33 euro precisamente) – spiega l’amministrazione comunale – il primo lavoro, che è anche il più impattante, sarà il rifacimento strutturale della banchina dove si scarica il pescato. Le finalità dell’opera – assicura il Comune della Regina – sono migliorare le condizioni di accessibilità nautica e della sicurezza dello stazionamento delle imbarcazioni produttive presenti in darsena, migliorare la gestione e la movimentazione del pescato e delle attrezzature in ambito portuale, evitare l’ingresso di rifiuti provenienti dall’asta fluviale durante i periodi di pioggia e piena del torrente Tavollo, migliorare il sistema di pulizia interna della darsena pescatori e la qualità dell’arredo urbano di collegamento tra la darsena piccola e il nuovo lungomare con la passeggiata sopraelevata ’Guido Paolucci’".

Ci sarà anche grande attenzione al tema ambientale: sarà infatti posizionato il "seabin", un cestino aspirante che trattiene i rifiuti e separa i carburanti dall’acqua, lasciando maggiormente pulito il mare". In ambito di dragaggio i lavori prederanno il via a metà novembre: "Si comincia con la movimentazione tra la darsena piccola e lo scalo di alaggio – spiegano i tecnici comunali – per poi proseguire a febbraio con un nuovo dragaggio dell’area portuale partendo dall’imboccatura. Il primo intervento era stato messo in campo lo scorso anno, con una spesa di 380mila euro rispetto ai 600mila del finanziamento regionale". E’ inoltre previsto uno stop a tutti i lavori all’inizio della stagione estiva e quindi poi la ripresa degli interventi avverrà nell’autunno 2024.

"Già dalla campagna elettorale – spiega il vice sindaco Alessandro Belluzzi – la nostra coalizione si era impegnata a dare una risposta concreta su tutto quello che riguarda l’area portuale e a chi ci lavora. Il nostro obiettivo era mettere in campo progetti che dessero risposte strutturali a questi settori, e grazie alla competenza politica, amministrativa e alla sinergia con gli operatori legati all’area portuale, abbiamo ottenuto 600mila euro dalla Regione per i dragaggi, di cui la metà già spesi, ma abbiamo anche ottenuto un finanziamento da 900mila euro che da risposte in materia di sicurezza ambientale, del lavoro e riqualificazione urbana con un collegamento pedonale che va dalla passeggiata Paolucci al lungo Tavollo. Un intervento che mira a creare un senso di continuità, un grande risultato che dà una risposta significativa alle esigenze dei nostri pescatori", conclude il vicesindaco cattolichino.

Luca Pizzagalli