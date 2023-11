Daspo urbano a un 50enne molesto alle Cantinette

Rimini, 21 novembre 2023 - Era stato fermato fuori dalle Cantinette dopo aver dato di matto in un bar e avere infastidito per tutta la sera altri clienti del locale, oltre ad avere poi minacciato e opposto resistenza agli agenti intervenuti, qualche sera fa, per sedare il suo comportamento molesto dopo la segnalazione del titolare dell’attività.

A seguito dell’episodio l’uomo molesto, un 50enne italiano, era stato anche denunciato all’autorità giudiziaria. E ora nei suoi confronti è arrivato anche il provvedimento Dacur o daspo urbano, emesso dal questore di Rimini per ragioni di pubblica sicurezza.

Nello specifico all’uomo sarà vietato per un anno di stazionare nella zona delle Cantinette. L’eventuale violazione del provvedimento prevede la pena della reclusione dagli uno ai tre anni e la multa da 10mila a 24mila euro.

Stesso destino e divieto di accesso per un anno anche per una coppia residente nel Modenese e pizzicata in una delle scorse serate all’interno di una discoteca di Rimini mentre spacciava droga. Anche nei loro confronti la Questura ha emesso due provvedimenti di divieto di accesso per la durata di un anno nella nota discoteca.