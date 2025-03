Procura sulle orme di Dassilva: sotto la lente 41 passi compiuti prima del ritrovamento di Pierina

Rimini, 11 marzo 2025 – È una corsa contro il tempo quella che comincia questa settimana e che separa sia chi indaga che chi difende Louis Dassilva da venerdì 14 marzo. In vista della data in cui davanti al gip Vinicio Cantarini verranno discussi gli esiti, sia preliminari che definitivi, delle tre super consulenze richieste (sul Dna, sui telefoni dell’indagato e sulla cam3 della farmacia) per far luce sull’omicidio di Pierina Paganelli.

Ma c’è anche un altro tassello di indagine che prepotentemente nei giorni scorsi ha scombinato la gerarchia del mosaico investigativo, andando ad aggiungere l’interrogatorio reso da Manuela Bianchi, nuora di Pierina ed ex amante di Dassilva, in qualità di indagata per favoreggiamento.

Louis Dassilva, unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli durante l’esperimento sulla cam3 (foto Migliorini)

L’interrogatorio di Manuela Bianchi

Durante questo interrogatorio fiume, andato avanti per quasi 13 ore, la nuora di Pierina avrebbe infatti per la prima volta collocato l’indagato per omicidio, Louis Dassilva, in garage la mattina del 4 ottobre. In quei minuti di vuoto tra le 8.09 e le 8.20 (ora della chiamata ai soccorsi) Manuela – dice – avrebbe incontrato Louis nel seminterrato, il quale l’avrebbe avvertita di un cadavere di una anziana oltre la porta tagliafuoco oltre a ’istruirla’ su come comportarsi in seguito.

Ecco, ora, gli agenti della squadra mobile stanno lavorando senza sosta per verificare ogni sillaba di Manuela e trovare riscontri a quanto la donna ha riferito per la prima volta al pm dopo 17 mesi dall’assassinio della suocera.

Perché è importante l’esame sull’iPhone di Dassilva

Ed ecco perché potrebbe acquisire un significato molto importante, in un senso o nell’altro, un’attività rilevata dall’iPhone di Dassilva proprio tra le 8.11 e le 8.20. Stando alla relazione tecnica del super perito del Tribunale, in cui sono relazionati gli esiti degli accertamenti compiuti sui dispositivi dell’indagato, Dassilva in quel periodo di tempo avrebbe compiuto 41 passi, per un’equivalente distanza percorsa di 28,89 metri. Quarantuno passi in un intervallo di nove minuti: proprio gli stessi in cui la telecamera nei garage non ha registrato suoni normalmente percepibili nel seminterrato da dopo l’arrivo di Manuela.

I punti da chiarire

Che quello spostamento evidenziato nella consulenza si tratti di un normale spostamento tra le mura di casa al terzo piano? O di movimenti compiuti da Dassilva – con il cellulare appresso – per scendere nel seminterrato e incontrare Manuela, come nella versione della donna? Difficile determinare poi il minuto o i minuti esatti nel ventaglio temporale in esame in cui vengono compiuti tutti i passi, che, sempre stando alla perizia, poi si moltiplicano a partire dalle 8.22, quando nell’intervallo di 10 minuti successivi sempre il cellulare dell’indagato registrò 198 passi attraverso gli eventi ’Apple Healthy’.

Cosa è successo la mattina del ritrovamento del corpo di Pierina

Per quanto riguarda la ricostruzione puntuale della mattina del ritrovamento ci sarebbe poi una testimone: una donna uscita proprio durante i minuti di buio con lo scooter e che prima di imboccare la rampa dei garage sarebbe passata davanti al presunto luogo dell’incontro tra Manuela e Louis.

Stando a quanto trapela, la donna avrebbe però detto solo di avere notato la luce accesa.

Una quantità di informazioni e spunti investigativi ora tutti sotto la lente della polizia, mentre tiene banco il destino della cam3 ed eventuali contestazioni dei periti di procura e parti offese alle conclusioni del super consulente per cui viene escluso che il soggetto ripreso sia Dassilva.

E dopo il contraddittorio di venerdì, è probabile anche che gli avvocati di Louis ne richiedano la scarcerazione.