Dassilva in tribunale, si decide sulla scarcerazione: cosa può succedere oggi

Rimini, 17 aprile 2025 – Un abito tipico senegalese arancio-rosso a righe gialle e un pantalone bianco. E il ciuffo biondo che da quando si trova in carcere ormai lo contraddistingue. È arrivato così a bordo del furgo-blindo della polizia penitenziaria Louis Dassilva al tribunale di Bologna in via d’Azeglio. Lì dove si sta svolgendo dalle 9.30 di questa mattina la nuova udienza davanti al Tribunale del Riesame per decidere in una sorta di “doppia chance” a stretto giro di vite il destino del 35enne indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli.

Louis Dassilva mentre passa davanti alla cam 3 di via del Ciclamino, durante l'incidente probatorio (Foto Migliorini)

Udienza per decidere la scarcerazione

In un’aula blindata del pian terreno del tribunale già prima dell’inizio dell’udienza per valutare la scarcerazione del senegalese sono arrivati gli agenti della squadra mobile di Rimini per depositare nuovi documenti ritenuti di rilievo per le valutazioni sull’annullamento o meno della misura cautelare. Una misura cautelare che si basava per gran parte sull’indizio fornito dalla cam3, dalla quale gli inquirenti avevano ritenuto di aver individuato nel soggetto ripreso attraversare via del Ciclamino alle 22.17 del 3 ottobre ‘23 - 4 minuti dopo il delitto - proprio Louis Dassilva.

Cos’è cambiato con gli incidenti probatori

Dalla precedente udienza del Riesame però quattro distinti incidenti probatori hanno cambiato le carte in tavola, portando i super periti del gip a sentenziare che il soggetto ripreso “non possa essere Louis Dassilva” in ragione di un difetto di altezza ritenuto determinante. Al punto da richiedere un’anticipazione dell’udienza di relazione dei risultati lo scorso 14 marzo. Su questo binario tuttavia c’è una recente novità. In quell’occasione infatti l’incidente probatorio non era stato chiuso dal giudice, ma ai periti era stato lasciato l’incarico di determinare il colore della pelle dell’ignoto. Un compito i cui esiti avrebbero dovuto essere riferiti il 28 aprile, ma proprio oggi i super periti hanno chiesto al gip Vinicio Cantarini di concedere una proroga al collegio per poter rispondere al quesito sul colore della pelle di ignoto. “Salvo diverso avviso, la relazione potrà essere depositata entro il 3 giugno 2025 per poter essere discussa in udienza da fissare tra il 9 e 11 giugno 2025”, hanno un poi specificato i periti. Una novità che potrebbe giocare un ruolo anche sul Riesame stesso di oggi, la cui decisione è attesa in cinque giorni dal deposito di tutti gli atti.

I pareri degli avvocati di Dassilva

Intercettati inoltre fuori dal tribunale di Bologna i legali di Louis Dassilva, Riario Fabbri ed Andrea Guidi, gli avvocati hanno specificato: “Siamo preparati a esplicare oggi tutti gli elementi sulla base dei quali riteniamo sia da annullare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere (per effetto della quale Louis Dassilva è ristretto dallo scorso 16 luglio, ndr), oggi però non porteremo nuovi elementi poiché riteniamo che tutto il materiale già portato a conoscenza di questi giudici (da cui si torna a seguito del rimando dell’ultima valutazione al mittente da parte della Cassazione per carenza di motivazioni alla decisione, ndr) sia sufficiente per ottenere il risultato che ci aspettiamo. Senza la cam3 le dichiarazioni di Manuela Bianchi è evidente che abbiano acquisito un valore centrale. Ma per noi - continuano gli avvocati del 35enne indagato - l’univa valutazione che conta è quella oggettiva. Valutazione secondo cui per noi le parole di Manuela sono inattendibili”.