"Dateci soldi per l’emergenza neve"

"Abbiamo chiesto alla Regione la valutazione dello stato d’emergenza nazionale per i nostri territori dopo il maltempo che si è abbattuto sulla Valmarecchia. Sono morte delle persone, sono crollati dei capannoni. Si sono fermati dei centri artigianali. Non sarà stata l’emergenza del 2012 per il nevone, ma si tratta pur sempre di un’emergenza. Scopriremo solo al disgelo quanti danni provocheranno queste nevicate eccezionali". Dopo la richiesta di risorse straordinarie regionali e statali, da parte del sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, parla il primo cittadino di San Leo, Leonardo Bindi, che riflette su ciò che è accaduto: "È legittimo – osserva il primo cittadino – che tutti i sindaci, per sanare anche i futuri danni, chiedano con forza un aiuto straordinario. Se la Regione vuole aiutarci, naturalmente ringraziamo. E diciamo grazie anche per il supporto dato nei giorni scorsi. Se non ci fossero i paramenti per attivare un’emergenza nazionale, speriamo almeno che arrivino i soldi velocemente dalla Regione e dalla Provincia. Il governatore Bonaccini aveva chiesto proprio due-tre settimane fa altri fondi nazionali al ministero del Turismo per aiutare gli operatori turistici dell’Appenino modenese. Questa volta la nostra richiesta di valutazione può essere ugualmente legittima".

Giannini due giorni fa dichiarava: "Sono tutti debiti fuori bilancio. Noi quei soldi lì, che ci saranno da spendere alla fine dell’emergenza, non ce li abbiamo".

Dunque, i Comuni fanno i conti con la scarsità di risorse mentre attendono gli aiuti. "I soldi messi a bilancio da ogni amministrazione sono già finiti il primo giorno di neve – conclude Bindi – La valutazione da parte della Regione va fatta e i soldi vanno trovati in fretta".

Rita Celli