Dati occupazionali, il sindacato: "Donne sempre più precarie"

"Donne sempre più precarie". A lanciare l’allarme è la Csdl che continua ad analizzare i dati occupazionali sul Titano. "Analisi che scava solchi sempre più profondi tra i generi – dicono dal sindacato – confermando discriminazioni note ma non adeguatamente contrastate. È la volta dei contratti a tempo determinato: se possiamo essere soddisfatti che la riforma del mercato del lavoro non abbia provocato un aumento della precarietà, come i detrattori paventavano, viene alla luce una differenza sempre più marcata tra uomini e donne". Infatti, nel settore privato a fine 2024 si contavano in totale circa 230 contratti a termine in meno rispetto al 2023, "ma quelli relativi alle donne sono aumentati: il 22% sono precarie, un numero estremamente rilevante. In sostanza, le donne hanno stipendi mediamente più bassi, anche per effetto di orari di lavoro part-time, e hanno contratti precari in misura di molto maggiore in rapporto agli uomini". Nel settore pubblico i contratti a termine "sono aumentati, tanto che a fine 2024 hanno quasi raggiunto la media percentuale di quello privato. In questo caso, non ci sono discriminazioni: coinvolto il 15,5% degli uomini e delle donne".