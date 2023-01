"Davanti a noi un inferno di fuoco Così abbiamo salvato quella donna"

Un inferno di fuoco. Le fiamme alte che divoravano l’appartamento. Una coltre di fumo nero e denso che faceva lacrimare gli occhi e toglieva il respiro. Gli agenti del reparto Volanti della questura di Rimini, intervenuti domenica scorsa in via Rosaspina sul luogo dell’incendio (generato, a quanto pare, da una candela rimasta accesa), non ci hanno pensato due volte. Sfidando il pericolo, sono entrati nell’abitazione per domare il rogo impedendo che si propagasse al resto del condominio e salvare da morte certa una donna di 66 anni. Il 2023 poteva cominciare nel segno della tragedia, ma grazie al loro coraggio hanno evitato il peggio.

Quando è arrivata la richiesta di aiuto?

"Attorno alle 13.15 – dice l’agente scelto Danilo Centonze, accorso in via Rosaspina insieme al collega, l’agente Daniele Aprile, agli agenti scelti Loris Bellino, Tommaso Cellamare e gli agenti Andrea Carlucci e Pietro Pozzo, coordinati dalla sala operativa dall’ispettore Emanuele Floreale –. Per fortuna eravamo di pattuglia non lontano da lì, e il mio equipaggio si è precipitato sul posto in una manciata di minuti. Dal portone della palazzina usciva parecchio fumo. Alcuni condomini si erano rifugiati sul tetto o i balconi, altri erano riusciti a scendere nel cortile. Un residente ci ha spiegato che le fiamme erano partite da un appartamento al primo piano e che dentro era rimasta intrappolata una donna".

Poi cos’è successo?

"Siamo saliti al primo piano con l’estintore d’ordinanza. L’appartamento era letteralmente invaso dal fumo e dalle fiamme, il tetto completamente annerito. La situazione era critica, visto che il fuoco continuava ad ingrossarsi e l’aria era ormai irrespirabile. Abbiamo visto la donna, ferma nel corridoio. Era in preda al panico, sotto choc, non riusciva ad allontanarsi. Le abbiamo detto di stare tranquilla, che sarebbe andato tutto bene. Nel frattempo sono arrivati anche i colleghi degli altri due equipaggi".

Come si è svolto il salvataggio?

"Utilizzare la manichetta antincendio del condominio ci è sembrata l’idea migliore. Abbiamo imbevuto d’acqua le nostre mascherine per proteggerci dal fumo, quindi siamo entrati nell’appartamento e abbiamo azionato l’erogatore. Le fiamme erano molto alte, ma siamo riusciti a spegnerne buona parte. Mentre alcuni di noi si occupavano della signora, altri sono corsi di sopra per soccorrere gli altri condomini. Quindi sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno completato le operazioni di messa in sicurezza. La parte più complicata è stata senz’altro spegnere l’incendio rimanendo all’interno: il rischio era che le fiamme potessero propagarsi al resto dell’edificio".

Affrontare le fiamme richiede una grande dose di sangue freddo. Avete avuto paura?

"Durante il servizio può capitare di trovarsi a intervenire in zone interessate da incendio, ma penso che molti di noi non fossero mai entrati in una casa in fiamme. Sicuramente la tempestività dell’intervento e il lavoro di squadra hanno fatto la differenza. Tutti gli intervenuti in seguito sono stati in pronto soccorso per escludere complicazioni legate all’intossicazione da monossido: in quattro sono stati dimessi con una prognosi dai 2 ai 3 giorni".

Lorenzo Muccioli